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Düzce'de 3 kişi karbonmonoksit gazından etkilendi

DÜZCE (İHA) – Düzce’de 3 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 3 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgilere göre, Düzce Sancaklar Mahallesi 2519. Sokak'ta bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından 3 kişi etkilendi. Karbonmonoksit gazından etkilendiğini fark eden aile, 112 Acil ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler Ümit, Özkan ve Ayşe Ö.'yü Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Sobadan sızan gazdan etkilenen ailenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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