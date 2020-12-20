Düzce'de 3 spor salonuna korona tedbiri uyarısı

DÜZCE (İHA) – Korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan komisyon ekibi, Düzce'de faaliyetlerine devam eden spor salonlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 3 spor salonuna 1 hafta içerisinde uygulamaları düzeltmeleri için uyarı verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında Düzce'de korona virüs denetimleri tüm hızı ile devam ediyor. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü komisyon ekibi spor salonlarında denetim gerçekleştirdi. Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet sokaklarda denetimlerini yaparken, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü komisyon ekibi de spor salonlarında denetim gerçekleştirdi. 28 Özel Beden Eğitim ve Spor tesislerinde yapılan denetimlerde 3 spor salonuna tedbirleri düzenlemeleri, şartları yerine getirmeleri kapsamında uyarı verildi.