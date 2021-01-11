Düzce'de 300 okul ve öğrencileri İstiklal Marşı okudu

DÜZCE(İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda bayrak töreni yapılması kararının ardından Düzce'de 300 okulda bugün sabah saatlerinde İstiklal Marşı okundu.

Her pazartesi sabahı ve cuma akşamı Türkiye'nin dört bir yanındaki okul bahçelerinden yükselen İstiklal Marşı'nın, salgın koşulları nedeniyle bir süredir yan yana okunamaması nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün okullarda bayrak töreni yapılmasına karar verilmişti. Düzce'de de tüm okullardan bugün İstiklal Marşı sesleri duyuldu. Yığılca ilçesinde Yığılca Anaokulu'nda yapılan bayrak törenine okul müdürü ve yardımcıları, öğretmenler ve öğrenciler katılarak İstiklal Marşı okudu.