Düzce'de 308 personel ve 110 araç nöbette

DÜZCE (İHA) – Düzce'de meydana gelmesi beklenen aşırı yağışlar dolayısıyla 308 personel ile 110 araç görev için hazır bekletiliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince Batı Karadeniz bölgesinde beklenen aşırı yağışlara karşılık olarak aralarında Düzce dahil birçok şehirde çeşitli tedbirler alındı. Düzce'de de kriz masası kuruldu. İlgili kurum ve kuruluş temsilcilerince kurulan kriz masasında yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı 308 personel ile 110 araç görev yapacak. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına da dere yataklarında 7 konutta toplamda 34 kişi bulundukları yerlerden tahliye edildi.