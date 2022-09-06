Düzce'de 32 park revize ediliyor

Çalışmalara başlayan ekipler, zemin kaplama, suni çim, basketbol ve voleybol sahalarının revizesi ile iyileştirme yapacak.

Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, çocukların ve yetişkinlerin vazgeçilmez mekanları olan parklara yönelik bakım, onarım ve tadilat çalışmalarına başladı.

Kent genelinde bulunan 32 parkta gerçekleştirilecek bakım çalışması Cedidiye Mahallesinde bulunan Fettah Bey parkı ile başladı. Çocuk ve yetişkinlerin zaman geçirip eğlendikleri parklarda tahribat ve aşınmadan oluşan yıpranma ortadan kaldırılacak.

Parklar da bulunan spor sahalarının tel örgülerinin yenilenmesi, pota ve kapıların bakımı, suni çim ve zemin iyileştirme çalışmaları gerçekleştirecek. Ekipler, Kasım ayının sonuna kadar devam edecek çalışmalarla 32 parkın yenilenmesini sağlamış olacak.