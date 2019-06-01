Düzce'de 4 bin 624 öğrenci sınavda ter döktü

Düzce'de, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında öğrenciler, iki oturum halinde yapılan sınavda ter döktü. Öğrencilerin aileleri ise dışarıda çocuklarının başarılı olması için dua etti.

Düzce'de de LGS sınavı yapıldı. İl Genelinde 16 okul 250 salonda yapılan sınava 4 bin 624 öğrenci katıldı. 564 Öğretmenin görev aldığı sınav 2 oturum halinde yapıldı. Sınava giren öğrenciler ilk oturumda sözel alanındaki sorulara cevap vermeye çalıştılar. Sayısal alnındaki soruların cevaplandırıldığı ikinci oturumun süresi ise 80 dakika oldu.

Diğer taraftan sınavda ter döken öğrencilerin aileleri de sınav merkezlerinin önünde dualar okuyarak destek vermeye çalıştılar.