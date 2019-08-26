Düzce'de 4 bin öğrenci yaz kurslarında eğitim aldı

Düzce'de yaz kuran kurslarına katılan 4 bin 607 öğrenciye ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.

Düzce Valiliği öncülüğünde, İl Sağlık Müdürlüğü ve Düzce İl Müftülüğü koordinasyonunda; İl Müftülüğüne bağlı Düzce merkez ve ilçelerindeki yaz Kur'an kurslarına katılan 7-12 yaş grubu çocuklara yönelik olarak “Ağız ve Diş Sağlığı, Sağlıklı Beslenme, Sağlıklı Su Tüketimi, Sağlıklı Yaşam için Hijyen Kuralları ve Sağlıklı Yaşam Bilincini Geliştirmek” amacıyla, farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikte İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ve bağlı birimlerinde görevli 23 sağlık personeli ile Düzce merkez ve ilçelerinde toplam 157 kursa, 4 bin 607 kursiyer öğrenciye ortalama 40'ar dakikalık eğitim verildi. Eğitimlerde ayrıca 26 bin 800 broşür, 4 bin 837 adet ağız ve diş sağlığı seti öğrencilere hediye edildi.