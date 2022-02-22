İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Düzce'de 4. kattan düşen kişi hayatını kaybetti

Düzce’de pencereyi açmak isterken dengesini kaybederek beton zemine düşen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Düzce'de pencereyi açmak isterken dengesini kaybederek beton zemine düşen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, dün saat 16.30 sıralarında Şerefiye Mahallesi Rasim Betir Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki 4 katlı binanın 4. katındaki pencereyi açmaya çalışan Tolgahan Y., dengesini kaybederek beton zemine düştü. Kısa sürede olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılan Tolgahan Y.'nin gece saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.


Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.