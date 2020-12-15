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Düzce'de 4 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi

Düzce’de evlerinde fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırılan 4 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi.

Düzce'de evlerinde fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırılan 4 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi.


Edinilen bilgiye göre Düzce Kültür Mahallesi 402. Sokak'ta evlerinde fenalaşan 4 kişi, 112 Acil Yardım ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce ilk müdahaleleri yapılan Erdoğan K., Ayşe K., Pakize P. Ve Şerife Y. adlı 4 kişi, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavileri devam eden şahısların karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenirken olay hakkında inceleme başlatıldı.

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