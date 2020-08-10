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Düzce'de 4 okulun Erasmus+ projesi kabul edildi

DÜZCE (İHA) – 2020 yılı Erasmus+ KA1 projeleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı okulların 4 projesi kabul edildi.


Erasmus+ KA1 proje başvuruları sonuçlandı. Buna göre Düzce'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı okulların 4 projesi kabul edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün “Kodlama” projesi, Cumayeri Çok Programlı Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Öğrencilerinin Portekiz'de CNC Stajı, Düzce Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin "Grafik ve Web Tasarım Uygulamaları", Gölyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin "Üretim" konulu projelerine toplam 150 bin 740 euro hibe almaya hak kazandı.

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