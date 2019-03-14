Düzce'de 4 yeni ambulans hizmete girdi

Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce'ye tahsis edilen 4 ambulansın teslim töreninde Vali Zülkif Dağlı çok önemli bir uyarıda bulundu. Vatandaşların ambulanslara mutlaka yol vermesini isteyen Vali Dağlı, ambulans şoförlerine de dikkatli kullanmaları yönünde uyarıda bulundu.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen ambulanslar bugün düzenlenen törenle teslim edildi. Valilik önünde düzenlenen törene, Vali Zülkif Dağlı, Milletvekili Ayşe Keşir, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, protokol üyeleri, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı. Tören öncesinde, düzenlenen yarışmalarda dereceye gren öğrencilere protokol tarafından hediyeler verildi.

Törende konuşan Vali Zülkif Dağlı, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramlarını kutladı. Düzce'de 31 ambulansın hizmette olduğunu söyleyen Vali Dağlı, yeni gelen 4 ambulansın hizmete gireceğini, önümüzdeki günlerde de donanımlı 5 ambulansın daha geleceğini bildirdi. Vali Dağlı vatandaşlardan da bir istekte bulundu.

Vali Dağlı, “Ambulanslarımıza mutlaka öncelikli olarak yol versinler. Bu bizim için olmazsa olmaz. Ambulanslar görüldüğü anda yoldan çekilerek ambulanslarımıza yol versinler, kaldı ki bir gün o ambulansın içerisinde kendimizin de olabileceğimizi hiçbir zaman unutmayalım. Ambulans şoförleri de dikkatli araçlarımızı kullanalım. 2 hafta önce 3 tane arka arkaya kazamız olmuştu. Bunun üzerine geçen hafta tüm ambulans şoförlerimizi eğitime aldık” dedi.

Konuşmaların ardından hayırlı olsun dilekleriyle kurdele kesilerek 4 yeni ambulans hizmete girdi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, bir tanesi yaklaşık 370 bin lira maliyeti olan ambulansları tanıttı. Yılmaz, tüm sağlıkçıların 14 Mart Tıp Bayramını kutlarken, 35'e ulaşan ambulans filosunun güçlenmesi için önümüzdeki günlerde bakanlık tarafından yeni ambulanslar tahsis edileceğini bildirdi.