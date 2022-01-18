Düzce'de 40 köy yolu kar nedeniyle kapalı

DÜZCE(İHA) – Yurdun belli kesimlerinde etkili olan kar yağışı Düzce'nin yüksek köylerinde de etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapandı.

Düzce'de kar yağışı köy yollarını kapadı. Gece başlayan ve sabaha kadar ara ara etkili olarak yağan kar nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı.

Düzce Merkez ilçede; Samandere, Özyanık, Derdin, Uğur, Çamlısu, Fındıklı Aksu, Kozluk ve Eminaçma köyleri.

Yığılca ilçesinde; Yaylatepe, Mengen, Sarıkaya, Gaziler, Bekirler, Çamlı, Gökçeağaç, Çiftlik, Kocaoğlu, Geriş, Hocaköy köyleri.

Kaynaşlı ilçesinde; Darıyeri Bakacak, Yeşiltepe, Dipsizgöl, Muratbey, Çamlıca, Bıçkıyanı, Hacı Azizler, Altunköy, Yeniyurt, Sazköy, Çatalçam, Çakırsayvan ve Fındıklı köyleri.

Gölyaka İlçesi; Saçmalıpınar, Bakacak, Çamlıbel, Yunusefendi, Güzeldere, Hamamüstü, Muhapdede ve Zekeriya.

Cumayeri, Gümüşova, Akçakoca ve Çilimli ilçelerinde kapalı köy yolu bulunmuyor. Kapalı köy yolları açmak için Düzce İl Özel İdaresine ait 52 ekip karla kapanan yolların tekrar trafiğe açılması için uğraş veriyorlar.