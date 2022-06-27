Düzce'de 41 ambulansla afete hazır

Fahrettin Koca toplam 254 araç ve bin 929 sağlık personeli ile risk bölgesinde teyakkuzda olduklarını duyurdu. Bakan Koca, Düzce'de afet müdahale için 41 ambulans 1 UMKE Timi ve 253 sağlık personelinin hazır olduğunu söyledi.

Bakan Koca 239 adet ambulans ile bin 573 personel, 15 UMKE Timi ile 356 personel olmak üzere toplam 254 araç ve bin 929 sağlık personelinin risk bölgesinde müdahaleye hazır olduğunu kaydetti.

Koca Düzce'de 41 ambulans 1 UMKE Timi ve 253 sağlık personeli, Zonguldak'ta 28 ambulans 2 UMKE Timi ve 99 sağlık personeli, Bartın'da 32 ambulans 2 UMKE timi ve 216 sağlık personeli, Karabük'te 40 ambulans 2 UMKE Timi ve 363 sağlık personeli, Kastamonu'da 51 ambulans 6 UMKE Timi ve 810 sağlık personeli, Sinop'ta ise 47 ambulans, 2 UMKE Timi ve 188 sağlık personelinin müdahaleye hazır olduğunu duyurdu.