Düzce'de 5 bin ücretsiz fidan dağıtıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında kent merkezinde vatandaşlara ücretsiz olarak 5 bin adet sedir fidanı dağıtıldı.

Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Düzce Orman İşletme Müdürlüğünce kent merkezinde ücretsiz fidan dağıtım etkinliği yapıldı.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte 5 bin adet sedir fidanı dağıtıldı. Düzce Orman İşletme Müdürü Turgay Kağan'ın bizzat refakat ettiği fidan dağıtımı esnasında fidanları alan her yaştan vatandaşın memnuniyeti gözlerinden okunuyordu.