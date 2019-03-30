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Düzce'de 5 bin ücretsiz fidan dağıtıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında kent merkezinde vatandaşlara ücretsiz olarak 5 bin adet sedir fidanı dağıtıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında kent merkezinde vatandaşlara ücretsiz olarak 5 bin adet sedir fidanı dağıtıldı.


Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Düzce Orman İşletme Müdürlüğünce kent merkezinde ücretsiz fidan dağıtım etkinliği yapıldı.


Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte 5 bin adet sedir fidanı dağıtıldı. Düzce Orman İşletme Müdürü Turgay Kağan'ın bizzat refakat ettiği fidan dağıtımı esnasında fidanları alan her yaştan vatandaşın memnuniyeti gözlerinden okunuyordu.

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