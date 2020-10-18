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Düzce'de 500 Sürücü adayı sınava girdi

DÜZCE (İHA) – Düzce’de ehliyet alabilmek için 1 ay boyunca kurslarda eğitim gören 500 aday hafta sonu uygulamalı sınavlara girdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de ehliyet alabilmek için 1 ay boyunca kurslarda eğitim gören 500 aday hafta sonu uygulamalı sınavlara girdi. Sınavlarda 500 aday ehliyet alabilmek için ter döktü.


Korona virüs nedeni ile uzun bir süre uygulamalı direksiyon sınavları gerçekleştirilemedi. Alınan önlemler sonrasında direksiyon sınavları da başladı. İlk olarak Düzce'de 500 sürücü adayı 1 ay boyunca sürücü kurslarında aldıkları eğitimin ardından direksiyon derslerine başladı. Direksiyon derslerinde başarılı olan aday sürücüler, Cumartesi ve Pazar günleri uygulamalı direksiyon sınavlarına girdi. Birinci gün 250 ikinci gün ise 250 sürücü adayı Kalıcı Konutlar Bağlantı yolu ve Cumhuriyet Mahallesi'nde eğitime girdi. 35 dakikalık parkur süreçlerine başlayan adaylar hata yapması durumunda araçtan indirilerek sınavları sonlandırılarak, direksiyon sınavından kaldı. Parkuru hatasız sonlandıranlar ise başarılı bulundu.

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