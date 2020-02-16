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Düzce'de 51 okulda başarıya bir adım sınavı yapıldı

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Düzce’de 51 okulda Başarıya Bir adım projesi kapsamında Temel Yeterlilik Testi gerçekleştirildi.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Düzce'de 51 okulda Başarıya Bir adım projesi kapsamında Temel Yeterlilik Testi gerçekleştirildi.


Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan Başarıya bir adım projesi tüm hızı ile Düzce ve genelinde sürdürülüyor. İlk dönem bir çok çalışmanın gerçekleştirildiği proje kapsamında Ölçme Değerlendirme Merkezi koordinasyonunda Düzce'de 51 okulda Temel Yeterlilik Testi sınavı gerçekleştirildi. İl genelindeki resmi ve özel tüm ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan 12. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan sınavlara 4 bin 357 öğrenci katılım sağladı.

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