Düzce'de 51 şüpheli yakalandı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde kullanıcı ve satıcılarına karşı mücadelesi devam ediyor. Bu çerçevede, şehrin çeşitli noktalarında yol emniyeti uygulaması yapan ekipler, 20 araç içerisinde bulunan 52 şahsı üzerinde 57 gram metamfetamin, kubar esrar, 4 gram kenevir tohumu, 326 kök kenevir bitkisi, 4 uyuşturucu hap, 14 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

Şüpheli şahıslar hakkında Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.