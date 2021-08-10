Düzce'de 55 kök kenevir yakalandı, 1 kişi tutuklandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen şüpheli 3 yapılan operasyonlar neticesinde yakalandı. Şüpheli şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 55 kök kenevir bitkisi ile ele geçirildi.

Şüpheli 2 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından serbest kalırken şüpheli 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.