DÜZCE (İHA) – Düzce'de artan korona virüs salgını sonrasında Vali Atay önemli açıklamalarda bulundu. Düzcelilere çağrıda bulunan Atay, “Allah rızası için kurallara vatandaşlarımız uysun. Düzce'de 65 yaş ve üstü için kısıtlama düşünüyoruz” dedi.

Düzce'de son günlerde artan korona virüs salgını sonrasında Düzce Valisi Cevdet Atay önemli açıklamalarda bulundu. Düzcelilere çağrıda bulunarak sözlerine başlayan Vali Atay, vatandaşların ellerinden geleni yaptıklarını son zamanlarda rehavet ve bana bir şey olmaz düşüncesi ile Düzce'de vak'a sayılarında artış olduğunu belirtti. Atay: “Benim buradan Düzcelilere çağrımdır. Allah rızası için bu pandemi sürecinde daha kötü günler görmemek için kurallara uyalım. Hepimiz maskemizi takalım. Mümkün olduğunca ihtiyaç olmadığı sürece kalabalık ortamlardan uzak duralım. Kalabalık bir yer olduğu zaman kalabalık bir ortam olduğu zaman lütfen girmeyelim. Ben Düzcelilerin bu konuda duyarlı olduklarını biliyorum. Şimdiye kadar ellerinden geleni yaptılar. Son zamanlarda biraz rehavet, biraz sanki bana bir şey olmaz tarzında yaklaşımlar ile maalesef Düzce'de birazcık artış var. Dikkat etmemiz gerekiyor. Bu artışın önüne dikkatle, tedbirle, maske ile geçebiliriz. Mesafeye dikkat ederek geçebiliriz. Lütfen Düzceliler bu konuda bize yardımcı olsunlar” ifadelerini kullandı.

Düzce'de 65 yaş ve üstü için kısıtlama yolda

İstanbul ve Ankara'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için alınan kısıtlamalar sonrasında Düzce'de de kısıtlama kararı için düşündüklerini belirten Vali Atay, “ Alınan kararlar sokağa çıkma yasağı değil, Sadece yaşlılarımızı korumak için alınan bir karar. Belli yaşın üzerindeki insanlarımızın korumak için belli saatlerde izin verildi. Bu alınan yasak değildir. Saat: 10.00 ila 16.00 arasında sadece yaşlı insanlarımız daha fazla kalabalığa maruz kalmasın diye alınan bir tedbir. Düzce'de de böyle bir şeyi düşünüyoruz. Arkadaşlar ile konuşuyoruz. Biz karar vermeden arkadaşlarımız ile toplantılar yapıyoruz. Hem insanlara daha fazla fayda nasıl sağlarız hem de insanlara nasıl az zarar getiririz diye. Bu konulara dikkat ediyoruz” şeklinde konuştu.