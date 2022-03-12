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Düzce'de 69 köy yolu ulaşıma kapandı

Düzce’de yoğun kar yağışı trafikte olumsuzluklara neden olurken kar sebebiyle 69 köy yolu ulaşıma kapandı.

Düzce'de yoğun kar yağışı trafikte olumsuzluklara neden olurken kar sebebiyle 69 köy yolu ulaşıma kapandı.


Düzce'de günlük yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışı sebebiyle merkeze bağlı 2 köy, Kaynaşlı'da 17, Yığılca'da 19, Akçakoca'da 14, Gölyaka'da 5, Çilimli'de 2, Gümüşova'da 5 ve Cumayeri'de 5 köy yolu ulaşıma kapandı.


İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, kapanan yollarda yoğun çalışmasını sürdürüyor.

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