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Düzce'de 7 köyde 100 hayvan aşılandı

DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 mahallesi 100 hayvan aşılandı.


Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında ocak ayı içerisinde 7 mahallede 16 büyükbaş hayvana sığır brusellozu, 77 küçükbaş hayvana koyun keçi vebası aşısı, 7 köpeğe kuduz aşısı yapıldığını bildirdi.



44 kişiyi ısırdılar


Düzce'de meydana gelen ve sağlık kuruluşlarına intikal eden 44 adet ısırık vakası için köpek ve kediler 10 gün müşahede altına alınırken kuduz hastalığı yönünden olumsuz bir durum gözlenmediği öğrenildi.


İlde 606 adet büyükbaş ve 448 adet küçükbaş hayvana kulak küpesi takıldığı aktırıldı.

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