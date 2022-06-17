İhlas Haber Ajansı

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Düzce'de 73 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Okulların tatile girmesiyle birlikte Düzce’de 73 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Okulların tatile girmesiyle birlikte Düzce'de 73 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.


Türkiye genelinde ilk ve orta dereceli okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte okullarda karne heyecanı yaşandı. Düzce'de de 317 okulda 3 bin 362 derslikte 73 bin 291 öğrenci karnesini 4 bin 860 öğretmenin elinden aldı. İlkokullarda ise ilk defa karnesini alan öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Okulların 4. sınıfından mezun olan öğrenciler ise hüzne boğuldu.


Okullarda öğrencilerin karne almasıyla başlayan yaz tatili 12 Eylül'de ilk ders zilinin çalmasıyla bitecek.

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