Düzce'de 75 bin kişilik tatbikat yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de afet farkındalık eğitimi ve tahliye tatbikatı çerçevesinde 75 bin 506 kişi eş zamanlı tatbikat gerçekleştirdi.

Düzce'de afet farkındalıklarının arttırılması için tatbikatlar artarak devam ediyor. Bu çerçevede AFAD İl Müdürlüğü ve Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda eş zamanlı tatbikat gerçekleştirildi. İl genelinde 316 okulda 68 bin 326 öğrenci ve 7 bin 180 öğretmenin katılımı ile gerçekleştirilen Afet Farkında Eğitimi ve tahliye tatbikatında öğrenciler ve öğretmenler afet konusunda bilinçlendirildi. Meydana gelmesi muhtemel afetler öncesinde tahliye konusunda bilgilendirilen öğrenciler ve öğretmenlerle çeşitli tatbikatlar ilerleyen zamanlarda devam edecek.