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Düzce'de 8 ayrı noktada korona virüs denetimi

DÜZCE (İHA) – Türkiye’nin önemli geçiş güzergahlarından olan Düzce’de 8 ayrı kontrol noktasında korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapılıyor.

DÜZCE (İHA) – Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından olan Düzce'de 8 ayrı kontrol noktasında korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapılıyor. Bir yandan vatandaşların ateşi ölçülürken bir yandan araç içinde sosyal mesafe kontrolü yapılıyor.


Çin'in Wuhan kentinde başlayıp kısa zamanda dünya etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle Türkiye'de de ciddi tedbirler alandı. İstanbul ile Ankara arasında bulunan önemli geçiş güzergahlarından olan D-100 karayolu ve Bolu Dağı geçiş notaları dahil Düzce'de 8 ayrı noktada polis, jandarma ve sağlık görevlileri araçları durdurulup kontrol ediyorlar. Araç içinde bulunanların ateşine ölçülürken toplu taşıma araçlarında da sosyal mesafenin korunup korunmadığına bakılıyor.


Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı beraberinde Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ile birlikte 8 ayrı noktada sürdürülen denetimleri yerinde inceledi.


Vali Dağlı, seyahat eden vatandaşlara mecbur kalmadıkça evlerinden dışarı çıkmaması konusunda da uyarılarda bulundu görevlilere de çalışmalarında başarılar diledi.

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