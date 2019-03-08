İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce'de 8 Mart Kadınlar gününde jandarmadan özel kutlama

Düzce İl Jandarma Komutanlığı 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü unutmadı.

Ekipler bayanlara karanfil verdi Kadınlar Günün kutladı.


Düzce Merkez İlçe Jandarma Komutanı Üstteğmen Bahadır Karadağ beraberinde Jandarma rütbelileri ve Yeni Taşköprü Köyü Muhtarı Hüseyin Gür ile birlikte sağlık ocağında görevli bayanlara çiçek takdim etti. Üstteğmen Karadağ ve beraberindekiler daha sonra Musa Demirel İlkokulunu ziyaret ederek bayan öğretmenlerin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladılar çiçek verdiler.



Öğrencilerden Jandarmaya sevgi seli


8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle okula giden jandarma ekiplerine öğrencilerde sevgi gösterisinde bulundular. Jandarma komutanları ile birlikte fotoğraf çektirdiler. Bazı öğrenciler büyüdüklerinde asker olacaklarını söylediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.