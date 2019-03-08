Düzce'de 8 Mart Kadınlar gününde jandarmadan özel kutlama

Ekipler bayanlara karanfil verdi Kadınlar Günün kutladı.

Düzce Merkez İlçe Jandarma Komutanı Üstteğmen Bahadır Karadağ beraberinde Jandarma rütbelileri ve Yeni Taşköprü Köyü Muhtarı Hüseyin Gür ile birlikte sağlık ocağında görevli bayanlara çiçek takdim etti. Üstteğmen Karadağ ve beraberindekiler daha sonra Musa Demirel İlkokulunu ziyaret ederek bayan öğretmenlerin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladılar çiçek verdiler.

Öğrencilerden Jandarmaya sevgi seli

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle okula giden jandarma ekiplerine öğrencilerde sevgi gösterisinde bulundular. Jandarma komutanları ile birlikte fotoğraf çektirdiler. Bazı öğrenciler büyüdüklerinde asker olacaklarını söylediler.