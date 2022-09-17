Düzce'de 80 öğretmen eğitici eğitmenlik eğitimi aldı

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından hazırlanan, yüzde 100 hibe alan ölçme ve değerlendirmede yeni yaklaşımlar ile öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmede yeterliliklerinin arttırılması projesi çerçevesinde yapılan eğitici eğitimler tamamlandı. İki uzman eğitimci tarafından, 80 öğretmene ölçme ve değerlendirme eğitimi verildi. Eğitici eğitimlerine katılım sağlayarak, eğitim sürecini tamamlayan öğretmenler, sertifikalarını İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç ve Strateji Geliştirme Hizmetleri Şube Müdürü Yaşar Bilir'in elinden aldılar.

Yapılan eğitimlerde öğretmenler; analitik düşünme ve yenilik, profesyonel anlamda ölçme ve değerlendirme istatistik yönetimi, etkin öğrenme ve öğrenme stratejileri, karmaşık problem çözme, eleştirel düşünme ve analiz, orijinallik, liderlik ve sosyal etki ile teknoloji kullanımı konularında eğitim alarak mesleki becerilerine katkı sağladılar.