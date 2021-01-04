Düzce'de 80 saatlik kısıtlamada 192 kişiye 604 bin lir ceza

Düzce'de Yılbaşı'nda uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymadığı belirlenen 192 kişiye 604 bin 800 lira idari para cezası kesildi.

Covid-19 salgını ile mücadelede Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında Düzce'de polis ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürdü. Düzce'de de yılbaşı nedeni ile uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda yasağa uymadığı tespit edilen şahıslar hakkında, Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda polis ekipleri tarafından tutanak tutuldu. 80 saat süren kısıtlama sırasında, kısıtlama kararına uymayan 192 kişiye toplam 604 bin 800 lira cezai işlem uygulandı.