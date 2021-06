Düzce'de 85 bin kişi 1. doz aşı oldu

DÜZCE(İHA) – Korona virüs salgını sonrasında başlatılan aşılama kampanyası kapsamında Düzce'de 85 bin 242 kişi birinci doz aşısını oldu. Ayrıca, il genelinde 151 bin 417 aşılama yapıldı.

Geçtiğimiz yıl ülkede başlayan Korona virüs salgını il il tüm şehirlere yayılmasının ardından hastalığa karşı aşılanma çalışmaları da başlatılmıştı. İlk olarak sağlıkçılar ve 65 yaş üstü vatandaşların aşınlandığı Düzce'de, daha sonra Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu'nun açıkladığı kategorilerde aşılama çalışmaları başlatıldı. 395 bin nüfuslu Düzce'de 7 Haziran itibari ile 1. Doz aşısını olan kişi sayısı 85 bin 242'ye ulaştı. Aşılama çalışmaları tüm hızı ile devam ederken, Düzce'de 1. Doz ve 2. Doz aşılama çalışmaları da devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın an be an paylaştığı verilerde aşılama tablosundan alınan bilgilere göre Düzce'de 1.doz aşı olan kişi sayısı 85 bin 242 olurken, 2. Doz aşı olanların sayısı ise 66 bin 175 oldu. İl genelinde toplamda ise yapılan aşılama ise 151 bin 417 oldu.