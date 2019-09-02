Düzce'de 9 bin 156 çocuk yazı dolu dolu geçirdi

Bu yıl 5 ile 18 yaş arası 9 bin 156 çocuk yaz tatilini spor yaparak geçirdi.

Her yıl çok sayıda başvurunun yapıldığı ve binlerce öğrencinin spor yapmak için tercih ettiği Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından her yıl organize edilen Yaz Spor Okulları 22 branşta eğitim verdi. 2019 Yaz Spor Okullarında atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, bilardo, bedensel engelli halter, cimnastik, futbol, güreş, hentbol, halter, judo, karate, kick boks, masa tenisi, muay thai, oryantring, tenis, taekwondo, voleybol, yüzme ve wushu branşlarında eğitim verildi. Haftalık 1260 saat kurs eğitimi, 84 antrenör ve 9156 5-18 yaş arası çocuklarımız yaz spor okulunda eğitim gördü.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, “Her yıl yaz okullarına çocuklarımız katılıyor. Temmuz ayı itibariyle yaz spor okulumuz açılmıştı. Yaz okullarına büyük önem veriyoruz. İki sene önce 2500 kişi, geçen sene ise 8300 kişi yaz okullarına başvururken bu yıl sayı 9156'ya ulaştı. Biz çocuklarımızın hepsinin spor yapması için çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Düzce'de herkesin spor yapmasını istediklerini ve Koşabiliyorken Koş projesi ile 7'den 77'ye herkesi spora davet ettiklerinin altını çizerek, “Düzce'de her evde lisanslı sporcu olmasını istiyoruz. Bütün derdimiz Düzce'nin sporda atağa kalkması ve milli sporcular yetiştirmesidir. Sadece çocuklarımız değil velilerimizin de spor ile daha sağlıklı bir yaşama geçmelerini projelerimizle sağlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.