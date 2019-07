Düzce'de afetten etkilenen tüm köylere ulaşım sağlandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de meydana gelen sel, su baskını ve heyelan nedeniyle zarar gören bölgelerde yürütülmekte olan çalışmalar sayesinde tüm köylere ulaşım sağlandı.

Afetten etkilenen Hemşin Köyü, Karatavuk Köyü, Esmahanım Köyü, Dilaver Köyü, Davutağa Köyü ve Dokuzdeğirmen Köyünde kesintisiz bir şekilde süren temel yardımlar, hasar tespiti ve yol onarım çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Zülkif Dağlı, köy meydanlarında vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Hemşin Köyünde çalışma yapan ekiplerle de bir araya gelerek faaliyetler ile ilgili bilgi alan Zülkif Dağlı, daha sonra selden etkilenen Karatavuk Köyü ve Kurukavak Köylerini birbirine bağlayan selden zarar görerek yıkılan köprüyü inceledi.

Vali Dağlı çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdüğünü belirterek “5 vatandaşımızı arama çalışması 250 kişilik ekibimiz vasıtasıyla devam ediyor. Ekiplerimiz burada çalışıyor. Karatavuk ve Kurukavak köylerini birbirine bağlayan yoldaki 3 köprümüz tamamen gitmiş. Burada dün ulaşım yoktu, şu an çalışmalarla buraya kadar gelebildik. İnşallah en kısa zamanda burada içme suyunu faal hale getireceğiz. Ayrıca taşımayla içme suyu ve gıda ihtiyaçları gideriliyor. İnşallah bu alt yapıyı en kısa zamanda toparlayacağız. Öncelikli olarak selden etkilenen her köyümüze bir yerden de olsa bir ulaşım sağlamak hedefimizdi, şu an bunu sağladık, kapalı olan yerimiz kalmadı, bundan sonra ikincil yolları zaman içerisinde yapacağız” ifadelerinde bulundu.