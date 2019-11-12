Düzce'de alt ve üst yapı eksikleri gideriliyor

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü koordineli çalışması sayesinde şehir merkezi ve çevre mahallelerde alt ve üst yapı ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Kuyumcuhacıali Mahallesinde kanalizasyon baca yükseltme çalışması yapan Su ve Kanalizasyon ekipleri, yaklaşan kış öncesi alt yapıda eksikleri ortadan kaldırmak üzere çalışıyor. Alt yapısındaki eksiklerin giderildiği yerlerdeki çukurları da hızla kapatan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kiremitocağı Mahallesinde asfalt yama işlemi yaptı.