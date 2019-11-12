İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce'de alt ve üst yapı eksikleri gideriliyor

Düzce Belediyesi alt yapı ve üst yapıdaki eksikleri gidermek üzere çalışmalarına devam ediyor.


Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü koordineli çalışması sayesinde şehir merkezi ve çevre mahallelerde alt ve üst yapı ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Kuyumcuhacıali Mahallesinde kanalizasyon baca yükseltme çalışması yapan Su ve Kanalizasyon ekipleri, yaklaşan kış öncesi alt yapıda eksikleri ortadan kaldırmak üzere çalışıyor. Alt yapısındaki eksiklerin giderildiği yerlerdeki çukurları da hızla kapatan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kiremitocağı Mahallesinde asfalt yama işlemi yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.