İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Düzce'de Amatör Spor Kulüplerine nakdi yardım

Gençlik ve Spor Bakanlığı amatör spor faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla Düzce’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı amatör spor faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla Düzce'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapıldı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı, Düzce'de amatör spor faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla 131 amatör spor kulübüne 2 milyon 625 bin TL nakdi yardım yaptı. Maddi yardımın yanı sıra; spor çantası, forma takımı, yağmurluk ve antrenman yeleğinden oluşan malzemeler verildi.


Tören, spor kulübü temsilcilerine takdim edilen temsili çek ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.