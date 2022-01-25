Düzce'de ambulanslar 41 bin 662 kişiyi taşıdı

Yasin Yılmaz, geçen yıl 41 bin 662 vakaya ambulans hizmeti verildiğini bildirdi.

Düzce il ambulans servisi acil servis istasyonlarında görevli 222 kişilik sağlık kadrosu ile 2021 yılında 41 bin 662 vakaya ulaşarak vatandaşları hastanelere ulaştırdı.

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, il genelinde belirlenmiş 19 noktada acil sağlık hizmeti istasyonu bulunduğunu belirterek “Doktor, paramedik, acil tıp teknisyeni, hemşire, sağlık memuru ve şoförden oluşan 222 kişilik kadrosuyla ekiplerimiz 2021 yılında 41 bin 662 vakaya ulaşmıştır.

Vakaların durumu, iklim koşulları, coğrafi koşulları ve trafik etmenlerini değerlendirerek hareket eden; 37 tam donanımlı kara ambulansı, 2 kar paletli, 4 sedyeli ambulans, 1 yoğun bakım ve obez ambulansı olmak üzere toplam 41 adet acil yardım ambulansıyla 2 adet ulusal medikal kurtarma aracı ile kentsel ve kırsalda yüzde 100 erişimle hizmet vermektedir. 2021 yılında vakaların yüzde 88,63'üne ilk 10 dakika içerisinde ulaşılmıştır. 2009'dan bu yana hava ambulansı ile 89 hastanın il dışına nakli sağlanmıştır. İlimizde ulaşamadığımız tek bir noktanın dahi olmadığı en zorlu şartlarda görev alan ekiplerimizle sınırsız hizmet vermekteyiz. Meydana gelen deprem sel felaketlerinde görev alan UMKE ekiplerimiz sadece ilimizde yaşanan afetlerde değil tüm Türkiye'de yaşanan felaketlerde en önde rol almış yaralara merhem olmaya çalışmaktadır” dedi.