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Düzce'de antikor testleri başladı

DÜZCE(İHA) – Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan anlaşma ile Türkiye genelinde antikor testi yapılacak.

Düzce'de de antikor test çalışmaları başladı.


Türkiye İstatistik Kurumu, ülke genelinde bağışıklık sisteminin araştırılması için Sağlık Bakanlığı ile bir çalışma gerçekleştirdi. Korona virüs için önemli bir çalışma için Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Ankara dahil 7 ilin pilot il olarak belirlendiğini belirterek çalışmaların 20 Haziran'a kadar süreceğini açıkladı. Düzce'de de TÜİK tarafından belirlenen bin 334 kişiye antikor test çalışmaları Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatıldı. Akçakoca'da 152, Cumayeri'nde 51, Çilimli'de 56, Gölyaka'da 71, Gümüşova'da 58, Kaynaşlı'da 74, Yığılca'da 57 ve Düzce merkezde 815 kişi olmak üzere toplam bin 334 kişiye tarama faaliyetleri başlatıldı. 12 günde tamamlanacak olan tarama programı kapsamında Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinden oluşturulan 10 kişilik ekip vatandaşların evlerine giderek PCR testi yapacak. PCR testlerini yaptırmak istemeyenlere test yapılmayacak.

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