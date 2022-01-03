İhlas Haber Ajansı

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Düzce'de ara sokaklarda yağmur hattı yapılıyor

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler şehrin farklı bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Müdürlük yağmur, kanalizasyon ve su hatlarını oluşturarak ilin su sorunlarını çözüme kavuşturuyor.


Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, yıllardır değişmeyen ve sürekli arıza yapan borulardan dolayı kaynaklanan aksaklıkları vatandaşa yansıtmamak için gece gündüz çalışıyor. Müdürlüğe bağlı ekipler, bir yandan yeni yolların alt yapı borularını yerleştirirken bir yandan da mevcut borularda yaşanan veya yaşanabilecek sorunları tespit edip onarıp, değiştiriyor.


Şehrin dört bir yanında çalışma başlatan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, sadece ana yol ve caddelerde değil ara sokaklarda da kanal sorunlarını ortadan kaldırıyor. Hamidiye ve Körpeşler Mahallelerinde yağmur ve kanalizasyon kolektör hatlarını yenileme çalışmaları başlatan ekipler, yaklaşık 500 metre yeni boru döşeyerek vatandaşların özellikle yağışlı havalarda sorun yaşamasının önüne geçti.


Ekipler, diğer mahallelerde de vatandaş talebine göre kanalizasyon hattı bağlama işlemi yapmayı ihmal etmiyor.

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