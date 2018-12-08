Düzce'de araç sayısı 110 bin 836 oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 110 bin 836 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 110 bin 836 olurken araç türlerine bakıldığında ise 56 bin 679 otomobil, 2 bin 626 Minibüs, bin 676 Otobüs,17 bin 131 Kamyonet, 4 bin 671 Kamyon, 15 bin 906 Motosiklet, 11 bin 832 Traktör, 315 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.