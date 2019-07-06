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Düzce'de araç sayısı 110 bin 894'e ulaştı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 110 bin 894 oldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 110 bin 894 oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 110 bin 894'e ulaştı. Düzce ilinde araç türlerine bakıldığında ise 56 bin 510 otomobil, 2 bin 614 Minibüs, bin 611 Otobüs, 17 bin 140 Kamyonet, 4 bin 613 Kamyon, 16 bin 160 Motosiklet, 11 bin 922 Traktör, 324 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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