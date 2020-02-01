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Düzce'de araç sayısı 111 bin 587 oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Trafiğe kayıtlı araç sayısı 2019 yılı sonu itibariyle 111 bin 587 sayısına ulaştı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Trafiğe kayıtlı araç sayısı 2019 yılı sonu itibariyle 111 bin 587 sayısına ulaştı.


Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı 2019 yılı sonu itibarıyla 111 bin 587 oldu. Düzce'de araç türlerine bakıldığında ise 56 bin 403 otomobil, 2 bin 718 Minibüs, bin 528 Otobüs, 17 bin 201 Kamyonet, 4 bin 611 Kamyon, 16 bin 668 Motosiklet, 12 bin 131 Traktör, 327 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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