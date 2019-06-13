İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce'de araç sayısı 111 bine yaklaştı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 110 bin 939 oldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 110 bin 939 oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 110 bin 939 olduğu açıklandı. Araç türlerine bakıldığında ise 56 bin 623 otomobil, 2 bin 609 Minibüs, bin 619 Otobüs, 17 bin 150 Kamyonet, 4 bin 617 Kamyon, 16 bin 84 Motosiklet, 11 bin 914 Traktör, 323 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.