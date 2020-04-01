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Düzce'de araç sayısı 112 bin 97 oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Trafiğe kayıtlı araç sayısı 2020 yılı Şubat ayı sonu itibariyle 112 bin 97 sayısına ulaştı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Trafiğe kayıtlı araç sayısı 2020 yılı Şubat ayı sonu itibariyle 112 bin 97 sayısına ulaştı.


Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı 2020 yılı şubat ayı sonu itibarıyla 112 bin 97 oldu.


Düzce'de araç türlerine bakıldığında ise 56 bin 726 otomobil, 2 bin 721 Minibüs, bin 511 Otobüs, 17 bin 308 Kamyonet, 4 bin 606 Kamyon, 16 bin 718 Motosiklet, 12 bin 175 Traktör, 332 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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