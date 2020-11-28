Düzce'de araç sayısı 115 bini geçti

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı ekim ayı sonu itibariyle 115 bin 253 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 115 bin 253'e ulaştı.

En çok otomobil var ardından ise motosiklet var

Düzce'de araç türlerine bakıldığında ise 57 bin 898 otomobil, 2 bin 712 Minibüs, bin 565 Otobüs, 17 bin 770 Kamyonet, 4 bin 696 Kamyon, 17 bin 846 Motosiklet, 12 bin 413 Traktör, 353 Özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.