Düzce'de araç sayısı 130 bini geçti

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı mayıs ayı sonu itibarıyla 130 bin 384 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 130 bin 384 oldu. Araç türlerine bakıldığında ise 63 bin 287 otomobil, 2 bin 699 Minibüs, bin 497 Otobüs, 19 bin 473 Kamyonet, 5 bin 243 Kamyon, 24 bin 134 Motosiklet, 13 bin 597 Traktör, 454 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.