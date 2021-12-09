Düzce'de arayı dolu dolu geçecek

Geçtiğimiz aylarda düzenlenen ve dolu dolu geçen sahne etkinliklerine yılın son ayında 9 etkinlik daha eklendi.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Düzceli yetişkin ve çocukları tiyatroya doyuracak. Pandemi sürecinden dolayı uzun bir süredir perdeleri kapalı olan tiyatro sahnelerinde artık alkış sesleri yükselmeye başladı. Geçtiğimiz ay tiyatro oyunlarının sahnelenmesini sağlayan Kültür İşleri Müdürlüğü, Aralık ayında 9 etkinlik ile 2021 yılını kapatacak.

10-11 Aralık tarihlerinde Sivas Devlet Tiyatrosunun ‘Lena ile Leyla' oyunuyla perdeleri aralayacak olan Cemil Yağız Salonu, 12 Aralık tarihinde ise ‘Koca Ayı ve Maşa' oyunuyla çocukların neşeli kahkahalarına eşlik edecek.

Ankara Devlet Tiyatrosunu ağırlayacak olan Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, ‘Gökkuşağının Sonu' adlı tiyatro oyununun 13-14-15 Aralık tarihlerinden sahnelenmesini sağlayacak.

Tiyatroya doyacak

Düzcelilerin pandemiden dolayı gidemediği tiyatro salonlarını yeniden misafirlerine açan Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Düzcelileri etkinliklere doyuracak. Aralık ayı etkinlik takviminde 16 Aralık'ta ‘ Uyandığımda Sesim Yoktu' tiyatro oyunu ve 18 Aralık'ta ‘Skeçler' oyunu sahnelenecek. Tiyatro oyunlarına bir gün ara verecek olan salonda Türkiye'nin önemli ses sanatçılardan Manuş Baba, konser verecek.

Konserin ardından sırasıyla 20 ve 23 Aralık ‘Ölü Ozanlar Derneği' ve 22 Aralık ‘Kaptan Pengu ve Arkadaşları' çocuk tiyatro oyunu ile Kültür İşleri Müdürlüğü 2021 yılını kapatacak.