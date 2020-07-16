İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce'de asfalt yama çalışmaları devam ediyor

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından il genelinde sürdürülen asfalt yama çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.


Hasar gören yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Düzce Belediyesi, asfalt yama çalışmalarını yoğunlaştırdı. İl genelinde daha önce tespit edilerek plan ve programa alınmış tüm mahalle ve sokaklarda asfalt yama çalışmaları sürdürülüyor.


Şu anda Beyciler, Sancaklar, Cedidiye ve Uzun Mustafa mahallelerinde asfalt yama çalışmalarını gerçekleştiren Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri, Kurban Bayramına kadar şehirdeki birçok sokakta çalışmaların tamamlanacağını belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.