İhlas Haber Ajansı

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Düzce'de asfaltlanmayan yol kalmayacak

Düzce Belediyesi, şehrin tüm mahallelerinde yol düzenleme ve asfaltlama çalışmalarına ara vermeden hummalı bir şekilde devam ediyor.

Son olarak gelen talepleri değerlendiren Fen İşleri Müdürlüğü, Ruhi Kurnaz Caddesinde asfalt kazıma çalışması başlattı.


Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kentin dört bir yanında tespiti yapılan yolların asfaltlanması amacıyla başlattığı çalışmaları aksatmıyor. Bozulan yolların asfalt yamalarını yapan ekipler, altyapısı tamamlanan ve yenilenmesi gereken yolların asfalt serimlerini de gerçekleştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Ruhi Kurnaz Caddesinde çalışma başlattı.


Servet Burcurgat ve D-100 karayolunun bağlantısı olan Ruhi Kurnaz Caddesinde asfalt kazıma çalışmasını başlatan ekipler, sürücülerin kısa bir süre alternatif güzergahları kullanmasını istedi.

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