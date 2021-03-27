Düzce'de aşılanan sayısı 73 bine ulaştı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de korona virüs sonrasında aşılanan sayısı 73 bine ulaştı.

Türkiye'de 14 Ocak'ta başlayan aşılama uygulaması, “Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden anlık takip edilebiliyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve bilim kurulu üyelerinin başlattığı aşılama süreci kademeli olarak devam ediyor. Aşı uygulamasının başladığı 25 Ocak'tan bu zamana kadar Düzce'de toplam 41 bin 593 kişiye 1. doz Covid-19 aşısı yapıldı. Düzce'de ayrıca 31 bin 821 kişiye de 2. doz Covid-19 aşısı yapıldı. İl genelinde toplamda 73 bin 414 kişiye Covid-19 aşısı uygulandı. Aşılama süreci kademeli olarak devam ediyor.