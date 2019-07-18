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Düzce'de aşırı yağışlar Cumayeri ve Akçakoca ilçelerini vurdu

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde gece başlayan yağış bölgede sel ve su baskınlarına neden oldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde gece başlayan yağış bölgede sel ve su baskınlarına neden oldu. Aşırı yağışlar sonrasında Melenağzı mevki'indeki balıkçı tekneleri hasar görürken fındık bahçeleri de sular altında kaldı.


Düzce'de dün gece başlayan ve aralıklarla şiddetli bir şekilde devam eden yağışlar bölgede etkili oldu. Yağışlar nedeniyle dereler taştı bazı evlerin bodrum katlarını su bastı. Cumayeri ve Akçakoca ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle sel ve su baskınları yaşandı. Akçakoca ilçesi Melenağzı mevki'inde Melen Çayı içerisinde bulunan balıkçı tekneleri de yağışlardan etkilenerek hasar gördü. Aşırı yağışlar nedeniyle bazı noktalarda adeta şelaleler oluştu, yollar sular altında kaldı. Düzce Valiliği kiriz merkezi oluşturulurken ekipler müdahalede bulunabilmek için yağışların durmasını bekliyor. Mahsur kalanlar ise helikopter yardımı ile kurtarılıyor.

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