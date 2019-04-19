Düzce'de asırlık kandil geleneği sürüyor

Düzce'nin Koçyazı Mahallesi'nde bir asrı aşkın zamandır kandil geleneği sürüyor. 109 yıllık gelenekte akşam namazı sonrasında cami önüne kurulan sofralarda yemekler yeniyor.

Koçyazı Mahallesi'nde Berat Kandili farklı bir gelenekle kutlanıyor. Akşam namazını Koçyazı Mahallesi Camii'nde kılan mahalle halkı, ardından evlerinden getirdikleri pilav, tavuk, et ve ayranları caminin bahçesinde kurulan sofralarda gelenlere ikram ediyorlar.

Koçyazı Mahallesi Muhtarı İsmet Mısır, kandil geleneğinin 1 asırdır sürdüğünü belirterek, “Bu akşam 109. yılı yaşamış oluyoruz. 109 yıl önce başlayan bu geleneğimiz şu anda devam ediyor. Bunun sevincini yaşıyoruz. Halkımızla beraber olduk, diğer mahallelerden geldiler. Çok güzel bir katılım var. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz. O seneleri yad ederek geleneği başlatan rahmetlilere bu vesileyle hizmet etmiş oluruz. Açlığın kol gezdiği, fakirliğin fukaralığın çok olduğu zamanlarda maddi durumu iyi olanlar bulgur, pirinç yapıp camilere getiriyorlarmış. Bu gelenek haline geliyor ve devam ediyor. Biz kaşıklarımızı alıp camilere koşardık” dedi.

Muhtar İsmet Mısır hazırlıkların evlerde yapılıp camiye getirildiğini belirterek “Herkes evinden yapıp getiriyor. Dışardan herhangi bir katılım yok. Evlerde yapılıp tepsilerle getiriyorlar. Burada büyük kazanlara konup harmanlanıp, halkımıza öyle dağıtılıyor. Güzel bir etkinlik, inşallah bizim çocuklarımız da bizim yolumuzdan devam ederler” diye konuştu.

Mahalleli tarafından sunulan ikramların ardından camide Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen program takip edildi.