Düzce'de avladığı 13 kuşla yakalanan şahsa 13 bin TL ceza

DÜZCE (İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetim sırasında durdurulan bir araçta kaçak olarak avlanan 13 kuş ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Araç içinde yakalanan şahsa ise toplamda 13 bin 878 TL para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik şube ekipleri Üçyol Köyü üzerinde uygulama gerçekleştirdi. Uygulama sırasında güzergah üzerinde F.Ç'nin kullandığı otomobil durduruldu. Araç içerisinde yapılan kontrollerde, koruma altında bulunan 1 angut kuşu, 5 adet örnek, 7 adet güvercin ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. F.Ç., jandarma ekipleri tarafından kuşlarla birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Müdürlük ekiplerinin çalışmasının ardından F.Ç'ye, avlanma izin belgesi olmaması, koruma altında bulunan Angut kuşunu avlaması ve haznesi 2 fişek ile sınırlandırılmayan tüfek ile av yapması sebebiyle toplamda 13 bin 878 TL para cezası uygulandı.