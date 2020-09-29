Düzce'de bağımlılıkla mücadele güçlendirilecek

Protokol imza töreni Vali Cevdet Atay Başkanlığında; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Hazırlanan protokolün amacı şu şekilde belirtildi: “Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İle Düzce Üniversitesinin; öğrenciler ile Üniversite akademik ve idare personelinin eğitsel, kültürel, gönüllülük ve sportif faaliyetlerinin geliştirilmesi; bağımlılıkla mücadele, sosyal sorumluluk ve gönüllülük algılarının güçlendirilmesinin yanı sıra gençlerin yüksek öğrenimleri sürecinde almış oldukları eğitimsel birlikte kişisel kapasite gelişimlerine katkı sağlanması yönünde iş birliğinin artırılması ve desteklenmesi amacıyla Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesinde genç ofis açmaktır. Bu bağlamda Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesinde yer kütüphane ve sosyal tesisler bölgesinde bulunan alanın dışına taşmamak suretiyle ilgili alanın belirlenen süre ve amaç dahilinde Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından genç ofis olarak kullanıma sunulması; ihtiyaç olması durumunda ve taraflarca mutabık kalınması halinde Düzce Üniversitesinin il genelinde bulunan eğitim alanlarında ve yerleşkelerinde de aynı amaçla ek protokolle genç ofis açılabilecektir”